18 псковских компаний числились должниками по газу на 1 марта
На 1 марта текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 18 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.03.2020
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|516 846 667.70
|363 750 194.46
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|99 420 162.36
|89 973 171.97
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|65 647 234.69
|62 167 896.20
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|95 696 190.45
|35 177 000.00
|
Порховское МПТСиК
|34 263 833.08
|29 707 020.27
|
МУП "Невельские теплосети"
|43 224 187.30
|38 336 851.93
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|23 923 196.79
|19 447 308.42
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|28 883 292.29
|27 436 433.41
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО "РайКомХоз"
|19 074 396,15
|19 074 396,15
|
МУП "Искра"
|24 173 035.44
|19 873 540.13
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|10 257 590.98
|9 249 648.40
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|5 864 174.72
|4 009 007.74
|
ОАО "Уют"
|1 726 344.34
|850 000.00
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|2 511 847.76
|900 000.00
|
МУП "Палкинская ПМК"
|3 063 690.96
|1 536 246.89
|
ООО "А2 Энергия"
|1 898 494.74
|0
|
МП "Печорские теплосети"
|5646 845.49
|0