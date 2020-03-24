Виртуальную «Зенит Арену» собрал мини-концерт Ольги Бузовой в Instagram

17:37, 24 марта 2020, ПАИ

Виртуальную «Зенит Арену» (этот стадион в Санкт-Петербурге вмещает более 68 тысяч человек) собрал мини-концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram. Её выступление онлайн посмотрели более 70 тысяч зрителей, сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать на нашу репетицию. Всё будет происходить на ваших глазах», — приветствовала аудиторию Ольга Бузова.

Во время получасового концерта-импровизации она спела несколько песен: «В огне», «Хит парад», «Под звуки поцелуев» и новую Swipe.

«Уже больше 50 тысяч смотрит. Оля, ты собрала «Зенит Арену», — заметила одна из зрительниц.

«Живые музыканты, живые эмоции. Это так здорово, когда на ходу можешь что-то придумывать и добавлять, — поделилась впечатлениями Бузова. — Если вам понравилось, то в следующий раз мы лучше подготовимся и будем играть в прямых эфирах на разных площадках и, разумеется, сообщать заранее».