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Общество

21 орудие лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 16 по 22 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 21 незаконное орудие лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 9 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 21 тысяча рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 13 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 87 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 151 тысяча 300 рублей.

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