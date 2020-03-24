Псковичи могут пожаловаться в УФАС на подорожание продуктов

20:10, 24 марта 2020, ПАИ

УФАС России по Псковской области открыло «горячую линию» по вопросам повышения цен на продукты. Псковичам предлагают сообщать о подобных случаях в надзорный орган по телефону 8(8112) 62-65-28, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

При сообщении информации необходимо назвать сведения о продавце и месте реализации продукции, а также рассказать, какой товар подорожал и сколько он стоил раньше. Написать о подорожании продуктов можно также на электронный адрес to60@fas.gov.ru.

Полученные сведения антимонопольщики будут использовать для пресечения нарушений законодательства. В отношении владельцев торговых сетей, завышающих цены на социально-значимые продукты питания, могут быть возбуждены антимонопольные дела.

УФАС России по Псковской области еженедельно проводит мониторинг розничных цен на некоторые продукты. В частности, проверяется стоимость говядины, свинины, баранины, куры, мороженой рыбы, сливочного и подсолнечного масла, макарон, молока, яиц, чая, сахара и других товаров.