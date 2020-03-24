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Общество

В Пскове проводятся работы по благоустройству в сквере на «четырех углах»

Фото из группы «Планирование зеленого города» в Facebook.

В Пскове продолжаются работы по благоустройству в сквере на «четырех углах» (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького), сообщается в группе «Планирование зеленого города» в Facebook.

На 24 марта на объекте оборудована стоянка для автотранспорта со стоянкой для инвалидов, сделана разбивка пешеходных дорожек, положено основание под тротуарную плитку, проложен кабель уличного освещения вокруг сквера, установлены опоры для торшерных светильников.

В настоящее время проводится монтаж бортового камня. В скором времени начнётся укладка тротуарной плитки.

Фото из группы «Планирование зеленого города» в Facebook.

Сквер благоустраивается в рамках проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» на период 2014-2020 годов. Планируется, что после проведения всех работ будут заменены асфальтовое покрытие и зеленый газон, установлены уличные фонари, подведено электричество, центральная часть сквера будет замощена брусчаткой, на площадке появится туалет, в том числе для маломобильных граждан, а также будут высажены более 60 новых деревьев.

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