80% россиян из-за коронавируса работают из дома

08:03, 25 марта 2020, ПАИ

80% россиян перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, сообщает газета «Известия».

При этом 31% работающих из дома недовольны обстановкой, в которой им приходится находиться. 44% респондентов рассказали, что у них в квартире отсутствует подходящая мебель. Также 31% недовольных пожаловались на недостаточную мощность своих домашних ноутбуков и компьютеров. Еще 23% посетовали на низкую скорость интернета. Несмотря на рекомендации, 20% респондентов рассказали, что продолжают ходить на работу. 65% из них объяснили, что характер их занятости требует личного присутствия. Еще 34% заявили, что дома у них отсутствует рабочая атмосфера. В то же время почти 55% опрошенных рассказали, что их работодатели отказались компенсировать затраты на обеспечение нужных средств для удаленной работы.

В российском законодательстве до сих пор четко не прописаны регламент и условия перевода сотрудников на удаленный режим работы. В результате многим приходится разрешать свои проблемы с работодателями в индивидуальном порядке.