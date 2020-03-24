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Экономика

Меры поддержки отелей и ресторанов готовят в России

Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от нового коронавируса отраслей — общепита и гостиниц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерствах.

Во второй список мер поддержки войдут предложения ведомства по отсрочке по «телу» кредитов для отелей, возможность устанавливать штраф ниже минимального за административные правонарушения, а также разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок. Правительство получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом.

Также планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами. 

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