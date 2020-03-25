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Общество

На время карантина россиян предлагают освободить от коммунальных платежей

Депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса. Своё предложение Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом пишет РИА Новости. 

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», - отмечается в письме.

По мнению парламентарий, такая мера действовала бы до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. «Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», - говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России зафиксировали 495 больных, 22 человека выздоровели. 93 тысячи пациентов остаются под наблюдением врачей.
 

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