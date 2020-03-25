Труп мужчины обнаружили бежаницкие пожарные в жилом доме

08:44, 25 марта 2020, ПАИ

24 марта около 8:30 в поселке Красный Луч Бежаницкого района произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В двухкомнатной квартире загорелся диван. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп 55-летнего хозяина квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнём при курении.

В деревне Трутнево Гдовского района в двуэтажном доме сгорела крыша. Причиной возгорания стало нарушение целостности трубы отопительного котла. Около 22:20 в Дно из-за короткого замыкания сгорел жилой дом. Никто не пострадал. В 23:00 в деревне Ктины Плюсского района сгорел дачный дом. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.