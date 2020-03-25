Ограничение свободы получил мужчина за угон автомобиля в Гдовском районе

09:11, 25 марта 2020, ПАИ

37-летнему жителю Гдовского района ограничили свободу за угон автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

22 июля 2019 года нетрезвый злоумышленник в селе Чернёво угнал из гаража знакомого транспортное средство, на котором уехал в соседнюю деревню Прибуж. Ранее судимого за тяжкое преступление угонщика задержали местные полицейские.

Районный суд признал мужчину виновным по части статьи 166 УК РФ, и ограничил ему свободу на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.