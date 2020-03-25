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Общество

Фотографии городов воинской славы со спутников опубликует Роскосмос к 75-летию Победы

В течение следующих 45 дней Роскосмос будет публиковать снимки городов воинской славы, сделанные спутниками дистанционного зондирования Земли. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, акция приурочена к 75-летию Победы.

По словам представителей Роскосмоса, проект станет своеобразным 45-дневным отсчетом перед Днем Победы. «Специально для посетителей официального интернет-сайта Роскосмоса и подписчиков социальных сетей госкорпорации мы подготовили спутниковые снимки городов воинской славы, сделанные российской орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли», - добавили в пресс-службе.

Всего в России насчитывается 45 городов воинской славы, среди которых Псков, Можайск, Дмитров, Кронштадт, Курск и другие. Почетное звание присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества.

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