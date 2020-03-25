Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году

10:20, 25 марта 2020, ПАИ

Квартиры (помещения в интернате), койки без белья и кипяток получали по возможности бесплатно иногородние граждане, которые решились в 1920 году перебраться в Псков для прохождения краткосрочного шестимесячного курса для подготовки квалифицированных почтово-телеграфных работников, а также телеграфных и телефонных надсмотрщиков. Об этом рассказали специалисты Государственного архива Псковской области в своем Instagram.

Объявление о приеме слушателей было опубликовано в газете «Псковский набат». Поступить на курсы могли мужчины и женщины от 18 до 30 лет (для слушателей из числа работников Народной связи возраст был не ограничен), обладающие знанием русского языка и арифметики в объеме программы I ступени Трудовой школы и хорошим четким почерком.

Слушатели курсов обеспечивались денежным довольствием по ставке по положению для учеников.

Обучение на курсах, письменные принадлежности, книги и учебные пособия предоставлялись бесплатно.