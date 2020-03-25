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Подпольную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Пскове

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

22 марта полицейские в одном из помещений, находящемся в пользовании двух 24-летних жителей региона, обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон общей массой 311,3 грамма, что является крупным размером. В ведомстве отметили, что наркотики готовили для последующего сбыта через тайники-«закладки» в Пскове и Псковской области. Кроме того, стражи порядка изъяли лабораторное оборудование, химические реактивы и прочие предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранты дали признательные показания. Они задержаны.

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