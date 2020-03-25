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Насильника псковички нашли спустя 14 лет

В Санкт-Петербурге спустя 14 лет полицейские раскрыли групповое изнасилование 42-летней жительницы Псковской области, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2006 года в районе набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге двое неизвестных изнасиловали и ограбили жительницу Псковской области. Женщина обратилась с заявлением в полицию, однако найти преступников удалось лишь спустя 14 лет.

Раскрыть преступление помогла геномная информация. Петербургские стражи порядка поставили на учет в федеральную базу геномную информацию лиц, отбывающих или отбывавших наказание в местах лишения свободы. Это позволило найти совпадение генетического профиля.

В результате был задержан 40-летний петербуржец. Он сознался в содеянном, а также рассказал, что совершал изнасилование с подельником, который умер в 2016 году. В данный момент задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование дела 14-летней давности продолжается.

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