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Кражи самовара, меда и культиватора раскрыли полицейские в Псковской области

Полицейские раскрыли ряд дачных краж, совершенных на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Ядровской волости Псковского района 34-летний злоумышленник разбил оконное стекло в одном из дачных домов, откуда украл самовар и металлическую дверцу печи. А в деревне Пентехи Островского района 24-летний безработный и ранее судимый молодой человек похитил из сарая у дачного дома культиватор и деревообрабатывающий станок. Похищенное полицейские изъяли.

У дачного дома в Лычевской волости Великолукского района два безработных 36-летних злоумышленника украли металлические и чугунные изделия на 40 тысяч рублей. Из дачного дома в деревне Хохлы Пушкиногорского района 45-летний безработный через проем в полу украл два аккумулятора и раздаточную коробку от автомобиля УАЗ, а с пасеки на приусадебном участке – мед.

По всем фактам имущественных преступлений возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.

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