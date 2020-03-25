25 тысяч рублей штрафа заплатил житель Бежаниц за угрозу знакомой убийством

10:43, 25 марта 2020, ПАИ

В Бежаницах суд взыскал с местного жителя 25 тысяч рублей за угрозу убийством знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Бежаницкого района.

В июне 2019 года мужчина угрожал убийством ранее знакомой ему женщине. Она восприняла угрозу как реальную. Потерпевшая, в связи с причинением ей морального вреда, воспользовалась правом, предоставленным ей статьей 52 Конституции РФ.

Приговором мирового судьи мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ.