0
10:28
В Instagram запустили «утку» об открытии магазина Zara в Пскове
08:44
Труп мужчины обнаружили бежаницкие пожарные в жилом доме
11:55
В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
09:00
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
20:51
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
09:03
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
16:55
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

25 тысяч рублей штрафа заплатил житель Бежаниц за угрозу знакомой убийством

В Бежаницах суд взыскал с местного жителя 25 тысяч рублей за угрозу убийством знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Бежаницкого района.

В июне 2019 года мужчина угрожал убийством ранее знакомой ему женщине. Она восприняла угрозу как реальную. Потерпевшая, в связи с причинением ей морального вреда, воспользовалась правом, предоставленным ей статьей 52 Конституции РФ.

Приговором мирового судьи мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Instagram запустили «утку» об открытии магазина Zara в Пскове
25 марта 2020
В Instagram запустили «утку» об открытии магазина Zara в Пскове
Труп мужчины обнаружили бежаницкие пожарные в жилом доме
25 марта 2020
Труп мужчины обнаружили бежаницкие пожарные в жилом доме
В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
24 марта 2020
В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
24 марта 2020
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
23 марта 2020
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
23 марта 2020
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
22 марта 2020
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
22 марта 2020
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно

Идет загрузка...