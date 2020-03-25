Начался ПАИ-live с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

11:59, 25 марта 2020, ПАИ

25 марта председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в очередном выпуске проекта «Огонь, вода и трубы» расскажет о завершении отопительного сезона и о предстоящих модернизациях котельных в 2020 году.

В рамках прямого эфира Сергей Грахов ответит на интересующие вопросы, которые можно задать здесь >>>.

25 марта председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в очередном выпуске проекта «Огонь, вода и трубы» расскажет о завершении отопительного сезона и о предстоящих модернизациях котельных в 2020 году.