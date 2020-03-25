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Общество

Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу

В Псковской области стартовала акция #МыВместе. Проект направлен на оказание адресной помощи людям в режиме самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии «Единая Россия».

Совместно с ОНФ и при поддержке партии «Единая Россия» на базе ресурсного центра поддержки добровольчества и волонтерства «Команда 2018» создан региональный волонтерский штаб.

На заседании штаба выработан алгоритм взаимодействия по обращениям граждан на телефоны «горячей линии». Также, на примере первых поступивших звонков разработан порядок оперативного реагирования на просьбы об оказании необходимой помощи нуждающимся в ней жителям региона в период  эпидемии коронаривисной инфекции.

«Пожилые и одинокие люди, а также и маломобильные группы населения могут получить помощь, обратившись по телефону горячей линии проекта #МыВместе: 8-800-200-34-11. По заявке на горячую линию, волонтеры помогут приобрести и доставить медикаменты, продукты питания и  товары первой необходимости», - рассказал руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества и волонтерства «Команда 2018», депутат Порховского районного собрания (фракция «Единая Россия») Михаил Васильев.

Жители региона могут также обратиться на региональную круглосуточную «горячую линию»: 8 (8112) 299-003, 8-800-444-10-41.  Здесь можно узнать оперативную информацию о пандемии коронавируса в регионе, стране и в мире, получить консультации по мерам профилактики. Операторы также разъяснят алгоритм действий для граждан, вернувшихся из зарубежной страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

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