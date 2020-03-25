Депутаты областного Собрания рассмотрели возможность проведения сессий в дистанционном режиме

11:19, 25 марта 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания планируют изменить порядок проведения сессий. Новые нормы позволят проводить заседания в дистанционном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в региональном парламенте.

Автором инициативы выступил председатель Собрания Александр Котов, который отметил, что удаленный формат работы появился в связи с мировой эпидемиологической ситуацией. Разработанная схема проведения заседаний видеоконференцсвязи позволит распределить депутатов на 11 точках доступа. В зале Собрания будут присутствовать депутаты, работающие на штатной основе – 10 человек, и сотрудники аппарата, обеспечивающие работу сессии или комитета. Остальные депутаты будут размещены в залах муниципалитетов, оснащенных аппаратурой для видеоконференцсвязи.

Депутаты будут пользоваться рабочими ноутбуками с полным пакетом документов по повестке заседания, а также смогут голосовать, подтверждая голос электронной подписью.

«Каждый депутат сможет высказать позицию, включив микрофон, и задать вопросы. Представители администрации со своей точки доступа смогут дать пояснения» - рассказал Александр Котов, что решение будет приниматься Советом Собрания. После снятия ограничений депутаты вернутся в привычный режим работы.

Тайное голосование требует личного присутствия, поэтому депутаты будут собираться только по данному вопросу, чтобы сократить количество и время нахождения всех присутствующих вместе.

Александр Котов также отметил, что новое положение регламента позволит допускать к присутствию в зале заседания только депутатов, сотрудников аппарата, докладчиков, которые принимают участие в обсуждении вопросов повестки и аккредитованных сотрудников СМИ. Спикер напомнил, что на официальном сайте проводятся трансляции заседаний, работают журналисты, а аудио и видеозаписи сохраняются в архиве.