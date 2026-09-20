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Политика

Алексей Севастьянов: Не бывает одинаковых избирательных кампаний

Не бывает двух одинаковых избирательных кампаний, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

Алексей Севастьянов. Фото: ПАИ

«Могу сказать, что нет одинаковых кампаний. Другое время, другие запросы и взгляды – и это всё время отражается. Нет одинаковых избирательных кампаний», – сказал Севастьянов.

Отвечая на вопрос, как проходила кампания для него лично, он отметил: «Встречи, обсуждения, проблемы, решения».

На вопрос о встречах с оппонентами депутат ответил: «Я с ними не пересекался, и, в принципе, каждый делает свою работу».

Алексей Севастьянов также дал прогноз итогов выборов: «Главное, чтобы «Единая Россия» была первой. Я отстаиваю интересы жителей. Если есть у нас большинство, значит, большинство жителей нам доверилось. Мы готовы слушать, сотрудничать, обсуждать, но чтобы это было по-деловому. Каждый представитель любой партии должен понять, что он работает для жителей нашего региона. И дело дальше не в политической борьбе и амбициях. Мы должны работать на результат».

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

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