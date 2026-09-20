Николай Алексеев: Участники СВО и фонд «Защитники Отечества» помогали мне в кампании

22:20, 20 сентября 2026, ПАИ

Ветеран боевых действий и кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области Николай Алексеев в ходе избирательной кампании получал поддержку от участников программы «Герои земли Псковской» и фонда «Защитники Отечества». Об этом он рассказал во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Все ребята, с которыми учились по программе [«Герои земли Псковской». – Прим. ред. ПАИ], – мы все очень сильно сдружились, и мы были постоянно на связи. Если какие-то вопросы были, мы могли позвонить, что-то уточнить. Все были в поддержке, так же как и фонд «Защитники Отечества». Всегда можно было позвонить координатору, она всегда была на связи и всегда помогала», – сказал Алексеев.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.