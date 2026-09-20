Александр ​Брод назвал выборы в Псковской области открытыми и конкурентными

22:50, 20 сентября 2026, ПАИ

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ подвёл итоги избирательного марафона – 2026 и отметил работу общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области.

«Завершается избирательный марафон – 2026. Выборы были непростыми, но интересными и заметными. Они проходили в условиях специальной военной операции, при беспрецедентном давлении коллективного Запада, при ощутимой политической конкуренции. Тем не менее избирательная система продемонстрировала устойчивость к внешним и внутренним вызовам, выстояла, и выборы прошли свободно, комфортно, конкурентно, в том числе и в Псковской области. Об этом говорят сообщения многочисленных общественных наблюдателей, международных и электоральных экспертов», – заявил Александр Брод.

Он также отметил работу регионального штаба общественных наблюдателей по просвещению избирателей, взаимодействию с молодёжью и школьниками.

«Вспоминаю нашу встречу на старте избирательной кампании – все вы в итоге сработались и проявили себя как одна большая дружная и профессиональная команда. Вам удалось объединить вокруг себя и политические силы, и общественников. Всё это создало хорошую почву для проведения открытых выборов с высокой явкой», – сказал Александр Брод.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.