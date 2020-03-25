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Общество

Активнее участвовать в программе благоустройства призвали жителей Пскова

Власти Пскова призывают горожан активнее участвовать в программе благоустройства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Благоустройство в городских дворах и оснащение их спортивными площадками осуществляется исключительно по программе «Формирование городской среды» и на основании предложений, поступивших от жителей многоквартирных домов.

С программой можно ознакомиться на сайте администрации города. Она предусматривает не только ремонт существующих элементов благоустройства, но и озеленение, установку детского спортивно-игрового оборудования, обеспечение освещения, установку малых архитектурных форм.

В настоящий момент заявки на обустройство спортплощадок во дворах отсутствуют. Глава администрации Пскова Александр Братчиков призывает заинтересованных псковичей самостоятельно инициировать благоустройство приведённых территорий путём подачи соответствующих предложений после размещения администрацией Пскова извещения о сроках подачи заявок.

По вопросам, связанным с программой городского благоустройства, необходимо обращаться в управление городского хозяйства администрации Пскова (улица Яна Фабрициуса, 6, 4 этаж, кабинет №4).

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