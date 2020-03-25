Александр Котов: За каждым творческим событием стоит труд и увлечённость работников культуры

11:42, 25 марта 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парпламента.

Александр Котов отметил, что празднование Дня работника культуры на государственном уровне – признание важности и значимости труда сотрудников библиотек и музеев, театров и филармоний, домов культуры и сельских клубов, представителей творческих союзов и объединений.

Председатель Собрания в своем поздравлении обратил внимание, что Псковская земля – признанный историко-культурный центр, обладающий богатейшим культурным и духовным наследием.

«Работники культуры Псковской области не только сохраняют, но и развивают этот колоссальный культурный потенциал нашего региона. Благодаря настоящим подвижникам и энтузиастам своего дела насыщенная культурная жизнь кипит и в областной столице, и в маленьких посёлках. За каждым творческим событием, будь то лекция, фестиваль, концерт большого профессионального коллектива или выступление самодеятельного ансамбля, стоит труд, талант, увлечённость работников культуры. Спасибо за то, что вы делаете нашу жизнь ярче и интереснее!» - подытожил Александр Котов.