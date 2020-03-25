Более 50 групп детских садов закрыли на карантин в Псковской области

11:34, 25 марта 2020, ПАИ

В Псковской области на карантин закрыли более 50 групп детских садов. Об этом рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов 25 марта во время пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас более 50 групп закрыто на карантин по простудным заболеваниям, это не имеет отношение к коронавирусу», - рассказал Александр Седунов, отметив, что детские сады и дошкольные учреждения работают в соответствии с указом губернатора, принимая дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.

По словам Александра Седунова, если порог заболеваемости будет превышен, то администрация учреждения сама примет решение о введении карантина. Учителя при необходимости работают в кабинетах, но педсоветы и совещания было рекомендовано отменить.

«Процесс дистанционного обучения продлится до 12 апреля, - добавил Александр Седунов, отметив, что качество образовательной деятельности будет контролироваться. – Самое главное, чтобы дети учились и выполняли рекомендации учителя, которые он дает в различных формах».