Пскович украл спиртное из бара на улице Балтийской
Пскович украл спиртное из бара на улице Балтийской, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Прибывшие по тревоге росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, гражданин был передан в полицию для дальнейшего разбирательства и вынесения решения.
В магазине на улице Красноармейской росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты. Он также попал в отделение полиции.