В Псковской области подсчитывают убытки ЖКХ от теплой зимы

12:25, 25 марта 2020, ПАИ

Теплая зима в Псковской области принесла убытки ЖКХ. Об этом рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов 25 марта в рамках прямого эфира из редакции Псковского агентства информации в проекте «Огонь, вода и трубы».

«С точки зрения экономики у предприятий нет прибыли, а наоборот убытки, - отметил Сергей Грахов, объяснив это тем, что тепловой режим котельной рассчитан на минус 10-12 градусов. – Например, в Пскове горячая вода и отопление греются в одних котлах, и если отопление 45 градусов, а горячая вода 75 по нормативу, то теплосети вынуждены греть воду до 75 градусов. В результате они несут убытки».

Сергей Грахов отметил, что такой теплой зимы не было на протяжении многих лет.

«В части теплоснабжения экономии по этой зиме нет», - рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ, добавив, что в связи с тяжелой ситуацией ведется постоянный мониторинг за работой предприятий коммунальной сферы.