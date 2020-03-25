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Общество

В Псковской области подсчитывают убытки ЖКХ от теплой зимы

Теплая зима в Псковской области принесла убытки ЖКХ. Об этом рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов 25 марта в рамках прямого эфира из редакции Псковского агентства информации в проекте «Огонь, вода и трубы».

«С точки зрения экономики у предприятий нет прибыли, а наоборот убытки, - отметил Сергей Грахов, объяснив это тем, что тепловой режим котельной рассчитан на минус 10-12 градусов. – Например, в Пскове горячая вода и отопление греются в одних котлах, и если отопление 45 градусов, а горячая вода 75 по нормативу, то теплосети вынуждены греть воду до 75 градусов. В результате они несут убытки».

Сергей Грахов отметил, что такой теплой зимы не было на протяжении многих лет.

«В части теплоснабжения экономии по этой зиме нет», - рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ, добавив, что в связи с тяжелой ситуацией ведется постоянный мониторинг за работой предприятий коммунальной сферы.

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