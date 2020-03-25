«Тотальный диктант» из-за коронавируса впервые пройдет в октябре

12:35, 25 марта 2020, ПАИ

Акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на 17 октября из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире‬. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов, диктант впервые за 17 лет будет написан осенью.

«Такого не было еще ни разу», - отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и подчеркнула, что перенос диктанта — событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр.

Онлайн-лекции отменены не будут. 4 апреля пройдет семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Участники смогут послушать шесть лекций от экспертов и приглашенных гостей диктанта. А столицей Тотального диктанта в этом году выбран Санкт-Петербург.

В прошлом году в Пскове участие в акции приняли 286 человек, из них 33 написали диктант на «отлично».

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, цель которой - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.