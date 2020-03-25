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Общество

Сергей Грахов: В Псковской области работа регоператора по вывозу мусора удовлетворительная, количество жалоб сокращается

Фото Дарьи Хватковой

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов оценивает работу регоператора по вывозу мусора удовлетворительно. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-live в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» 25 марта.

«Я не могу сказать, что работа регоператора отличная, но в то же время я не могут сказать, что она плохая. Около 11 регоператоров России находятся в неустойчивой экономической ситуации, в зоне риска, но наш туда не попадает. Да, есть определенные минусы, все почему-то ради красного словца выносят задолженности. Но нужно понимать, что в таких организациях всегда есть долги, и им кто-то должен - это нормально. И до трех месяцев задолженность - это обычный текущий процесс», - отметил он.

Разрабатываются проекты по рекультивации трех полигонов, потому что туда мусор вывозить уже нельзя. «Экопром» активно расставляет сетчатые контейнеры — с момента появление регоператора количество таких контейнеров в области увеличилось в 1,5 раза.

«Народ стал привыкать, это стало нормой. Количество жалоб сокращается. Именно поэтому я и говорю, что работа регионального оператора — удовлетворительная. Обращаюсь ко всем гражданам: если вам нужно что-то от регопертора, например, поставить дополнительный контейнер, то есть два варианта - обратиться к главе района, волости или написать «Экопрому». Но есть еще тритий, самый крайний вариант - обращайтесь ко мне, и мы тогда уже разберемся», - подчеркнул председатель комитета.

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