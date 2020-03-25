Десять лет тюрьмы грозит жителю Печорского района за насилие в отношении полицейского
Десять лет тюрьмы грозит жителю Печорского района за насилие в отношении полицейского, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
20 ноября 2019 года нетрезвый печерянин в здании гостиницы «Планета» оттолкнул пытавшегося успокоить его сотрудника полиции МОВО «Псковский» на металлические перила. В результате полицейский получил травму, которую суд квалифицировал как "легкий вред".
Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения.