Наказание за несоблюдение предписанного карантина обсудил социальный комитет облсобрания

14:15, 25 марта 2020, ПАИ

Обращения омбудсмена, защиту трудовых прав и наказание за несоблюдение предписанного карантина обсудили члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания (ПОС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

По просьбе спикера областного Собрания Александра Котова и Уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, депутаты поменяли очередность рассмотрения вопросов. Председатель регионального парламента доложил о подготовленных изменениях в регламент работы законодательного органа – социальный комитет рекомендовал принять соответствующее постановление.

Затем депутаты рассмотрели обращения Дмитрия Шахова с предложениями по совершенствованию законодательства.

По мнению омбудсмена, в региональном законодательстве существует пробел, который позволяет претендовать на получение звания «Ветеран труда Псковской области» лицам с непогашенной судимостью, а также гражданам, в чей трудовой стаж включены периоды трудовой деятельности во время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

«Я убеждён, что почётный статус ветерана труда должны получать только достойные люди, которые своим самоотверженным трудом заслужили это право. В связи с этим предлагаю внести изменения в закон «О ветеранах труда Псковской области», определив в качестве обязательных критериев присвоения этого статуса, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, и исключение из подлежащего учёту трудового стажа период отбывания наказания», - озвучил предложения Дмитрий Шахов.

Руководитель правового управления областной администрации Наталья Волкова, сообщила о частичной поддержке законопроекта. «Возможно, человек в начале своего трудового пути оступился, но потом добросовестно проработал много лет, и мы не должны лишать его возможности получить звание ветерана труда», - отметила юрист.

Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Татьяна Селивёрстова высказала аналогичную позицию – по её словам, из 34,5 тысяч граждан, имеющих звание «Ветеран труда Псковской области», два человека в прошлом находились в местах заключения.

«Предложение уполномоченного нуждается в дополнительной проработке», - озвучила решение комитета Наталья Мельникова.

Ещё одна инициатива омбудсмена касается федеральных правовых норм – Дмитрий Шахов считает необходимым законодательно закрепить обязанность работодателя ежемесячно информировать сотрудников о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд, и просит областное Собрание депутатов выйти с инициативой о внесении соответствующих изменений в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Наталья Мельникова, возглавляющая псковское отделение Пенсионного фонда России, заметила, что и сегодня информация о перечислении страховых взносов не скрыта от граждан. «Можно обратится в Пенсионный фонд и запросить выписку, в которой будет всё подробно расписано», - сказала парламентарий. Комитет предложил создать межведомственную рабочую группу, которая изучит поставленный омбудсменом вопрос.

Проект закона о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», состоящий из нескольких блоков поправок, вызвал особое обсуждение. О первом пакете изменений доложил председатель областного комитета по занятости Сергей Аржаников. Руководитель органа исполнительной власти пояснил, что речь идёт об установлении ответственности работодателей за несоблюдение квоты по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и бывших заключённых.

«В случае принятия этой нормы сейчас контроль работодателей начнётся только со следующего года – это связано с указом президента о приостановлении плановых проверок из-за коронавируса», - подчеркнул Сергей Аржаников.

Информацию о следующем блоке поправок депутатам представила председатель областного правового комитета Наталья Волкова. Изменения существенно увеличивают размер штрафов за невыполнение актов областного законодательства, решений антитеррористической комиссии и законных распоряжений комиссий по чрезвычайным ситуациям, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Для граждан увеличен нижний предел штрафных санкций до трёх тысяч рублей, а для юридических лиц возрастает верхний предел. Предложенный максимальный размер штрафа для организаций – миллион рублей.

«Действительно в условиях распространения коронавируса необходимо ужесточать наказание за несоблюдение карантинных мер, но миллион рублей – это колоссальная сумма. Почему настолько значительное повышение?» - задала вопрос депутат, главный врач Отсровской межрайонной больницы Ирина Богачёва. «Такие штрафы могут убить организации», - добавила депутат Марина Борисенкова.

«Максимальные размеры штрафов установлены федеральным законодательством, и мы действуем в этих рамках. Тем более, что штрафы по этим составам административных правонарушений не повышались уже много лет», - ответила Наталья Волкова.

Ирина Богачёва поинтересовалась практикой применения этих норм. «Самая большая практика по привлечению граждан за нарушение решений КЧС о запрете выхода на лёд. Другой практики не было», - сказала юрист.

Депутат, заместитель главного врача областной клинической больницы Игорь Дитрих призвал учитывать факт низкой платёжеспособности населения. «Для граждан, увлекающихся подлёдной рыбалкой, которые не смогут заплатить три тысячи рублей, предусмотреть общественные работы по очистке берегов водоёмов», - предложил парламентарий. Руководитель правого управления Собрания Любовь Цибулькина пояснила, что с правовой точки зрения прописать в законе об административных правонарушениях отдельную норму для рыбаков невозможно.

«Сейчас медики выявляют активно контактных по коронавирусу, призываем к самоизоляции. Но надо признать, что ответственного отношения со стороны граждан недостаточно, и это большая проблема. Будут попадать под действие нового закона такие безответственные люди?» - задала вопрос Ирина Богачёва. По словам руководителя областного правого комитета, на данный момент призыв к самоизоляции включён в указ губернатора в качестве рекомендации. «За нарушение рекомендационной нормы привлечь к административной ответственности нельзя», - пояснила Наталья Волкова.

Региональный уполномоченный по защите прав ребёнка Наталия Соколова попросила дать разъяснения по применению новый нормы в отношении несовершеннолетних: «Есть указ губернатора, запрещающий сейчас детям и подросткам без сопровождения взрослых, находиться в кинотеатрах и торговых центрах. Если факт нарушения выявлен, на кого будет налагаться штраф?»

По словам Натальи Волковой, в зависимости от ситуации к административной ответственности могут быть привлечены владельцы торговых центров и несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста.

Выслушав все аргументы, члены комитета согласились с необходимостью ужесточения административной ответственности за действия, способствующие распространению коронавируса, и поддержали законопроект.