Около 40 тонн кормовых добавок не пропустили через границу в Себежском районе

14:38, 25 марта 2020, ПАИ

В Себежском районе на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 36,72 тонн белково-витаминно-минеральной добавки для цыплят-бройлеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кормовые добавки везли на двух автомобилях из Могилёвской области Республики Беларусь для компании, зарегистрированной в Вологде.

Специалисты при досмотре выяснили, что информация о компонентном составе кормовой добавки, размещенная на маркировочных этикетках товара и указанная в удостоверении качества и безопасности, не соответствует регистрационным данным, подтвержденным Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Перемещение белково-витаминно-минеральной добавки для цыплят-бройлеров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза, товар возвращен в Белоруссию.