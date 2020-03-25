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Общество

Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 25 марта.

«Когда говорят о культуре нашей земли, чаще всего имеют в виду историческое наследие древних времён, архитектурные памятники, феноменальных гениев XIX века – Александра Пушкина, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, – отметил Михаил Ведерников. – Однако за последние годы у нас появилось множество новых интересных фигур, которые делают большой вклад в развитие сферы культуры всего Северо-Запада России».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор отметил Псковскую областную филармонию, Пушкинский академический драмтеатр, а также организаторов фестивалей и исторических реконструкций. «Ваш труд формирует новые смыслы в регионе, помогает заново открыть Псковскую область для тысяч туристов со всех уголков страны и ближнего зарубежья», – подчеркнул он. 

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Сейчас, в условиях карантинных мероприятий, вы снова доказали своё неравнодушие и ответственность, и одними из первых приняли все меры для обеспечения безопасности своих зрителей и слушателей, – продолжил Михаил Ведерников. – Это сложное время. Но такое отношение запоминается на долгие годы, и я уверен, что впоследствии эти решения помогут преодолеть любые трудности».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор пожелал работникам культуры вдохновения, сил, счастья, новых побед и всероссийского признания.

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