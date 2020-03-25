Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

14:58, 25 марта 2020, ПАИ

На 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

По ее словам, еще не принято решение о времени и месте прощания

Инна Макарова - советская и российская актриса, Народная артистка СССР (звание присвоено в 1985 году). Она родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (теперь Кемеровская область).

Актриса окончила актерский факультет ВГИК, снялась, в таких картинах как «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия». Инна Макарова была замужем за народным артистом СССР, актером и кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком.