Могилу неизвестного солдата отремонтируют в Пскове

14:59, 25 марта 2020, ПАИ

Могилу неизвестного солдата отремонтируют в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике обсуждался вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В частности, на 8 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации и ремонт Могилы неизвестного солдата на улице Кузнецкой. На 10 млн рублей выросли ассигнования на оплату законтрактованных обязательств по реконструкции улицы Леона Поземского, на 12,9 млн рублей - на приобретение жилья детям-сиротам.