Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар

15:17, 25 марта 2020, ПАИ

Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар. Этот факт в ходе исследования выяснили активисты движения «Убитые дороги».

«Не все дорожные знаки одинаковые и от того, в каком они состоянии, зачастую зависит безопасность на дороге. Многие, наверное, замечали, что не всегда знаки хорошо видны в темное время суток, а некоторые находятся под слоем грязи, переставая отражать свет от фар», - уточнили общественники.

Активисты «Убитых дорог» проехали по городу и сделали контрольные замеры знаков в разных местах. Значения коэффициента световозвращения соответствуют норме. Самый яркий знак оказался в Писковичах - значение у белого элемента 678. Немного хуже у знака «пешеходный переход» на Юбилейной - 515. На улице Леона Поземского, где недавно сбили пешехода, знак «светится» не так ярко: всего на 163 единицы.

После мытья знаков значения коэффициента возрастали на порядок. Например, новое барьерное ограждение на дороге у памятника Александру Невскому после чистки показала коэффициент в 495 вместо 270 единиц.