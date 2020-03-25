На 55 млн рублей обманули мошенники жителей Пскова при продаже квартир на улицах Венской и Инженерной

15:48, 25 марта 2020, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех псковичей, которые с 2014 по 2016 годы обманули 44 жителя области на сумму в 55 миллионов рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчины обманом продавали квартиры в новостройках на улицах Венской и Инженерной. Покупатели квартир по договору беспроцентного займа передавали деньги руководителям строительной фирмы-подрядчика, которые предлагали им цену ниже, чем компания-застройщик, и обещали оформить квартиры в собственность после сдачи новостроек. Но на момент оформления сделок фигуранты не имели права собственности на квартиры, а некоторые их них «продавали» квартиры сразу нескольким покупателям.

Также бизнесмены создали несколько юрлиц, нарушая закон, и предоставили в налоговую данные о подставных фирмах.

Следователи установили и допросили 44 потерпевших, около 200 свидетелей, провели 17 обысков, больше 60 выемок бухгалтерских и других документов. Объем уголовного дела составил 90 томов, объем обвинительного заключения – около 2700 листов.

В общей сложности подозреваемым инкриминируются семь эпизодов противоправной деятельности по уголовным статьям «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконное образование юридического лица».

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.