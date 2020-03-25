Псковская городская дума, глава города и депутаты из-за коронавируса переходят на дистанционный прием граждан

17:03, 25 марта 2020, ПАИ

Псковская городская Дума, глава города и депутаты переходят на дистанционную форму приема обращений граждан из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского муниципалитета, псковичи могут дистанционно обращаться со своими вопросами по электронной почте doc1@duma.pskov.ru, задавать свои вопросы на официальном сайте города Пскова в разделах «Вопросы Главе города», «Отвечают депутаты Псковской городской Думы». А также по телефонам: (8112) 66-90-36, 66-20-27 и 66-08-06.

Такое решение принято согласно постановлению главы города ««О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Также депутаты и работники городской Думы должны воздерживаться от массовых мероприятий, поездок и командировок за пределы страны.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».