Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц

16:38, 25 марта 2020, ПАИ

Российские семьи, имеющие право на материнский капитал (воспитывающие детей в возрасте до трех лет), с апреля будут получать дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны в связи с распространением коронавируса 25 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны продлеваться автоматически, «без справок и хождений по инстанциям», добавил Владимир Путин.

Выплаты к 75-летию Победы ветераны и труженики тыла получат уже в апреле.