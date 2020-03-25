Оплату больничных в России в период коронавируса установили в размере не ниже МРОТ

16:37, 25 марта 2020, ПАИ

Выплаты по больничным листам в период распространения коронавирусной инфекции не могут быть ниже МРОТ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к населению страны.

Он уточнил, что такие меры приняты для учета интересов граждан, которые остались без работы в этот момент. «Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном. Сотрудники могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу», - отметил глава государства.

«Предлагаю установить не менее одного МРОТ в месяц, пока такая норма будет действовать до конца текущего года, затем примем дополнительные меры», - сказал он.