0
18:51
Сергей Грахов: Теплая зима — это убытки, перерасчета не будет
17:23
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
17:15
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
16:38
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
16:28
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
16:22
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15:17
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
Еще новости
Общество

Соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса призвал псковичей доктор Игорь Дитрих

В рамках работы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих провел прием граждан. Из-за того, что личный прием граждан депутатами всех уровней временно ограничен в целях противодействия распространения коронавируса, обращения он принимал в новом формате – дистанционно по телефону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Было много вопросов от граждан, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Люди интересовались, какие меры предосторожности необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности и сохранения своего здоровья», - рассказал заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

По его словам, прежде всего необходимо соблюдать личную гигиену. В частности, нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическими средствами каждый раз после посещения общественных мест. «Сходили в магазин, аптеку, проехали в автобусе – помыли руки. Это важно делать своевременно и регулярно. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции», - пояснил он.

Кром того, Игорь Дитрих подчеркнул, что при возможности людям следует ограничить посещение общественных мест, избегать необязательных поездок в пассажирском транспорте. «Все, что можно сделать дистанционно, без личных контактов – лучше использовать такие возможности. Избегая излишние поездки и посещение многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. В местах массового скопления людей необходимо пользоваться медицинской маской», - отметил замглавврача.

В сложившейся непростой ситуации по распространению короновирусной инфекции очень важно раннее обращение к врачу, считает Игорь Дитрих.  При появлении любых симптомов, таких как повышение температуры, возникновении кашля, заложенности носа, недомогания следует позвонить в поликлинику.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Зараженный коронавирусом пациент скончался в Эстонии Михаил Ведерников: Это не каникулы, а серьезные карантинные меры Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства Псковская городская дума, глава города и депутаты из-за коронавируса переходят на дистанционный прием граждан Проценты по вкладам физических лиц в России планируют облагать налогом Соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса призвал псковичей доктор Игорь Дитрих Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей В условиях эпидемии малый и средний бизнес в России получит отсрочку по налогам Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц Оплату больничных в России в период коронавируса установили в размере не ниже МРОТ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
25 марта 2020
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
25 марта 2020
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
25 марта 2020
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
25 марта 2020
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
25 марта 2020
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
25 марта 2020
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
25 марта 2020
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2020
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Идет загрузка...