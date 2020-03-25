Соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса призвал псковичей доктор Игорь Дитрих

16:56, 25 марта 2020, ПАИ

В рамках работы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих провел прием граждан. Из-за того, что личный прием граждан депутатами всех уровней временно ограничен в целях противодействия распространения коронавируса, обращения он принимал в новом формате – дистанционно по телефону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Было много вопросов от граждан, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Люди интересовались, какие меры предосторожности необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности и сохранения своего здоровья», - рассказал заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

По его словам, прежде всего необходимо соблюдать личную гигиену. В частности, нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическими средствами каждый раз после посещения общественных мест. «Сходили в магазин, аптеку, проехали в автобусе – помыли руки. Это важно делать своевременно и регулярно. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции», - пояснил он.

Кром того, Игорь Дитрих подчеркнул, что при возможности людям следует ограничить посещение общественных мест, избегать необязательных поездок в пассажирском транспорте. «Все, что можно сделать дистанционно, без личных контактов – лучше использовать такие возможности. Избегая излишние поездки и посещение многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. В местах массового скопления людей необходимо пользоваться медицинской маской», - отметил замглавврача.

В сложившейся непростой ситуации по распространению короновирусной инфекции очень важно раннее обращение к врачу, считает Игорь Дитрих. При появлении любых симптомов, таких как повышение температуры, возникновении кашля, заложенности носа, недомогания следует позвонить в поликлинику.