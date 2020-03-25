В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани

17:23, 25 марта 2020, ПАИ

В начале января 2020 года ночью неизвестный поджег баню в деревне Шопорево Опочецкого района. В результате баня сгорела полностью вместе со всем имуществом. Огонь повредил и стену жилого дома. Владельцу был причинен ущерб на 500 тысяч рублей.

Об этом сообщила Псковскому агентству информации прокуратура района, которая провела проверку соблюдения требований законодательства при принятии следствием решения о возбуждении уголовного дела.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Прокурор признал решение о возбуждении дела законным и обоснованным. Проводится дознание.



