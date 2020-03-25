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Причину несчастного случая с заключённым попытались скрыть в колонии в Псковском районе

Причину несчастного случая с заключённым попытались скрыть в исправительной колонии строгого режима в Серёдке (Псковский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Псковской области.

В нарушение требований трудового законодательства расследование несчастного случая произведено не в полном объёме, в акте не было указано несколько обстоятельств. В частности, в документах не отражено, что осужденный допущен к работе на фуговальном деревообрабатывающем станке в качестве столяра, однако он не имел необходимого профессионального образования по этой специальности и квалификационного разряда. Именно это нарушение явилось первопричиной несчастного случая. Также в документах не указаны сотрудники колонии, допустившие осужденного к работе.

Прокуратура обнаружили и несколько эпизодов нерационального использования осужденных при привлечении их к работе. В связи выявленными нарушениями в адрес врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова внесено представление.

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