Причину несчастного случая с заключённым попытались скрыть в колонии в Псковском районе

17:18, 25 марта 2020, ПАИ

Причину несчастного случая с заключённым попытались скрыть в исправительной колонии строгого режима в Серёдке (Псковский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Псковской области.

В нарушение требований трудового законодательства расследование несчастного случая произведено не в полном объёме, в акте не было указано несколько обстоятельств. В частности, в документах не отражено, что осужденный допущен к работе на фуговальном деревообрабатывающем станке в качестве столяра, однако он не имел необходимого профессионального образования по этой специальности и квалификационного разряда. Именно это нарушение явилось первопричиной несчастного случая. Также в документах не указаны сотрудники колонии, допустившие осужденного к работе.

Прокуратура обнаружили и несколько эпизодов нерационального использования осужденных при привлечении их к работе. В связи выявленными нарушениями в адрес врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова внесено представление.