Законодательный комитет Псковского облсобрания рассмотрел профильные вопросы мартовской сессии

17:35, 25 марта 2020, ПАИ

25 марта комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов принял рекомендательные решения по профильным вопросам, включённым Советом Собрания в предварительную повестку 42-й сессии регионального парламента. На пленарном заседании перед голосованием по законопроектам и проектам постановления позиция комитета будет озвучена депутатскому корпусу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В частности, во втором чтении с учётом подготовленной таблицы поправок рекомендовано принять проект закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти Псковской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года». На муниципалитеты в этом случае возлагаются обязанности по обеспечению лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, необходимым транспортом, оборудованными помещениями и средствами связи.

Члены комитета рассмотрели поправки в закон «Об административных правонарушениях в Псковской области», касающиеся ужесточения административной ответственности. Вводится наказание по новым основаниям – несоблюдение квот по приёму на работу инвалидов, несовершеннолетних и бывших заключённых, а также увеличивается размер штрафов по трём уже действующим составам правонарушений: за невыполнение актов областного законодательства, решений антитеррористической комиссии и распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Полагаем, что в сегодняшних условиях надвигающейся пандемии усиление административной ответственности является оправданным», - пояснила предложенный исполнительной властью пакет поправок председатель областного правового комитета Наталья Волкова. Юрист озвучила «вилку» повышенных штрафов: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч рублей до миллиона.

«Есть крупные компании, а есть юрлица, где работают 20 или 10 человек, такие штрафы убьют эти организации, – высказался депутат Андрей Михайлов. – И касаются они не только коронавируса. Будет, например, распоряжение по борьбе с борщевиком, который мы годами победить не можем, и пойдут надзорные органы всех штрафовать».

Депутат Владимир Панченко оказался категорически против ужесточения административной ответственности в отношении бизнеса, депутат Сергей Литвиненко назвал повышение штрафов чрезмерным.

Депутат Дарья Козьякова поддержала законопроект: «Я не представитель бизнеса, скажу про бюджетную сферу – здесь из-за коронавируса тоже много проблем. Уверена, что ответственность сейчас должна быть консолидированной. К сожалению, менталитет большинства наших людей такой, что ответственное поведение возникает только под страхом наказания».

«Мы должны людей мобилизовать к порядку – это сейчас очень важно, но не надо забывать принцип кнута и пряника, если вводим меры наказания, то одновременно должны быть подготовлены эквивалентные им меры поддержки бизнеса», - заявил заместитель председателя комитета Алексей Севастьянов. Он предложил органам исполнительной власти к следующей сессии регионального парламента подготовить законопроект, содержащий меры экономической помощи для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса.

В итоге решением комитета законопроект рекомендовано принять в двух чтениях.

Решение в поддержку также принято по проекту закона «О внесении изменений в закон «О наградах в Псковской области», устанавливающего новые почётные звания, которые будут присваиваться меценатам, наставникам и волонтёрам.

Положительное заключение комитета также получили поправки в регламент работы регионального парламента, изменения в областную госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области», обновлённые редакции правил аккредитации СМИ при Собрании депутатов и постановления о формировании состава Молодёжного парламента.

Входящий в состав конкурсной комиссии по отбору членов Молодёжного парламента председатель комитета Владимир Яников поделился с коллегами впечатлением от общения с молодёжью. «У нас прекрасная молодёжь. Познакомившись с этими ребятами, могу выразить уверенность, что они много хорошего сделают для нашей области», - заключил депутат.