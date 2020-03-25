Осужденные в России смогут отбывать наказание недалеко от дома

18:12, 25 марта 2020, ПАИ

Совет Федерации одобрил закон о переводе осужденных в колонии, которые расположены ближе к дому. Изменения коснутся и тех, кто был приговорен к принудительным работам, передает ТАСС.

Изменения вносятся в уголовно-исполнительный кодекс РФ, который предусматривает отбывание наказание в том субъекте страны, в котором они проживали или, где им был вынесен приговор. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности они могут быть переведены в другие регионы.

Согласно закону, по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из близких родственников после решения федеральной службы исполнения наказаний он может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте, где живут его родные. В случае, если в регионе нет колонии нужного типа, то заключенный будет перемещен в регион, который находится ближе к месту проживания родственников.

Ранее осужденного направляли в любой иной регион. Закон в случае подписания президентов вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.