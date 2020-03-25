Открыть новые ФАПы в Стругокрасненском районе 2 апреля поручила Вера Емельянова

17:48, 25 марта 2020, ПАИ

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Фельдшерско-акушерские пункты, построенные в Стругокрасненском районе за счет средств национального проекта «Здравоохранение» должны быть открыты 2 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Струги», такую задачу поставила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время рабочей поездки по району 25 марта.

Вице-губернатор провела встречу с руководителями Стругокрасненского и соседнего Плюсского района.

О ситуации с состоянием построенных ФАПов доложила бывшая исполняющая обязанности главного врача межрайонной больницы Алла Данилова. Она рассказала, что есть вопросы относительно их водоснабжения. Пока решено пользоваться привозной водой. Также предстоит доделать дорожки к зданиям ФАПов, завершить работы по благоустройству.

Вера Емельянова поручила ответственным побывать в деревнях с проблемными ФАПами и 26 марта доложить о том, что можно сделать и когда. «Тянуть дальше нельзя», - сказала вице-губернатор.