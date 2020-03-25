Сергей Грахов: Теплая зима — это убытки, перерасчета не будет

18:51, 25 марта 2020, ПАИ

Когда сдадут «Машиностроитель», как разгул коронавируса в Италии отразился на системе ЖКХ в Псковской области, почему теплая зима несет убытки котельным и на что можно пожаловаться в Instagram главного коммунальщика Псковской области. Гостем прямого эфира ПАИ-live 25 марта в очередном выпуске проекта «Огонь, вода и трубы» стал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

В условиях коронавируса

- Сергей Сергеевич, буквально в понедельник вы рассказывали, что у вас достигнута договоренность с ресурсоснабжающими организациями, и псковичи смогут платить за коммуналку несколько позже в связи с пандемией коронавируса. При этом они не будут людям выставлять пени – штрафы. Однако вы говорили, что есть определенные тонкости и на них пытаются сыграть еще недобросовестные предприниматели…

- Губернатором подписан указ о введении беспрецедентных мер, направленных на то, чтобы коронавирус не распространялся по Псковской области. Мы понимаем, что многие люди не смогут пойти как раньше на почту либо в кассу ресурсонабжающей организации и оплатить потребленные услуги. И чтобы псковичи не чувствовали сильных неудобств, мы переговорили со всеми нашими ресурсоснабжающими компаниями, в том числе с газовиками, энергетиками. Если человек не имеет технической возможности заплатить дистанционными методами – с помощью телефона, например, то ему пени за неуплату начислять не будут.

Мы договорились об этом с коллегами. Спасибо им, что они пошли нам на встречу. К сожалению, уже к нам поступают звонки, в том числе от ресурсноснабжающих организаций, что некоторые особо предприимчивые граждане пытаются воспользоваться этим и действительно не платить за коммунальные услуги.

Отмена пени в первую очередь касается населения на период действия особых правил, связанных с коронавирусом. Однако подчеркну, что потом за коммунальные услуги все равно нужно будет заплатить.

- То есть о «каникулах» речи не идёт?

- Речь идёт о некой отсрочке, чтобы человек спокойно продолжал жить, знал, что он заплатит за свои коммунальные услуги, но чуть попозже. Мы также договорились с ресурсоснабжающими организациями, что предпринимателям, несущим убытки из-за ограничения потока посетителей, сделают определенные послабления. Но это будет решаться выборочно. Эта мера будет доступна не для всех.

- Наши зрители приводят в пример Германию, где для пожилых людей вообще отменили плату за ЖКХ. Может ли такая мера в будущем рассматриваться у нас, если вдруг ситуация с коронавирусом ухудшится?

- В Европе стоимость коммунальных услуг гораздо выше, чем в России. К тому же там действительно запрещают людям выходить на работу, то есть у них нет источника дохода. В России это оформляется как больничный лист, а значит человек все равно продолжает получать зарплату. Поэтому здесь ставить знак «равно» в настоящий момент преждевременно. Пока такие решения о полном освобождении пожилых людей от уплаты за коммунальные услуги не приняты.

Если говорить о коронавирусе и нашей отрасли, мы недавно разыграли конкурс на реконструкцию котельной, туда были заложены хорошие котлы с итальянскими форсунками. Но через неделю вся Италия была закрыта [из-за пандемии коронавируса – ПАИ]. Конечно, никто такого развития событий не ожидал.

Отключай батареи

- Когда в Псковской области закончится отопительный сезон? И куда будут направлены деньги, которые должны быть сэкономлены из-за теплой зимы?

- С точки зрения экономики предприятий и теплотехники в такой ситуации у них нет прибыли. От этой теплой зимы идут убытки. Дело в том, что тепловой режим наших котельных рассчитан ориентировочно на температуру от -10 до -12 градусов. При этом тепловом режиме наиболее эффективно используется потраченная энергия. Если взять Псков, то здесь горячая вода греется в тех же котлах, что и для отопления. По тепловой карте температура воды для отопления должна быть ориентировочно 45 градусов, горячей воды – не менее 75. Таким образом, теплосети вынуждены греть воду до 75 градусов, а счета выставлять как за 45. В итоге достаточно большие убытки.

Зима в этом году действительно аномальная, такой теплой зимы за последние 60-70 лет никогда не было в регионе. Для меня как строителя такая зима – подарок. Мы смогли вовремя и качественно сделать, например, памятник десантникам 6-ой роте в Черехе. Причем это было сделано без нарушения технологических режимов. В то же время для ЖКХ такая зима убыточная, плохая.

- Получается, что аномально теплая зима для предприятий ЖКХ невыгодна?

- Она выгодна, если предприятия ЖКХ постоянно рассчитаны на нее. Сейчас это пока убытки предприятий по всей области. Поэтому говорить о какой-то сверхприбыли не приходится, если бы она была, то мы бы ее сразу на модернизацию оборудования пустили.

- То есть экономии на теплой зиме нет?

- К сожалению, нет, но именно в части теплоснабжения. Мы, наоборот, сейчас думаем, как помочь предприятиям как-то убытки компенсировать.

- Будет ли произведен перерасчет за услуги ЖКХ в связи с аномально теплой зимой?

- В Пскове и в Великих Луках у людей в многоквартирных домах в основном стоят теплосчетчики. У них – сколько счетчик насчитал, такой счет и выставляется. В других случаях счета выставляются по нормативам. И здесь нужно каждый случай смотреть, так как уже были случаи, когда псковичам неправильно выставляли счета. Приходилось и мне подключаться к этим проблемам и лично решать их, чтобы были произведены перерасчеты.

- Куда следует обращаться псковичам в случае, если им в теплую зиму выставили большой счет?

- Сперва людям нужно обратится в управляющую компанию. Контролирующие органы или комитет по строительству и ЖКХ должны быть последней инстанцией, когда человек нигде не смог найти правды. Если не делать такое разделение, то в итоге все сведется к тому, что все функции управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций плавно перейдут к комитетам, а это неправильно. У комитетов своей работы выше крыше. Каждый должен заниматься своим делом.

Если управляющая компания плохо работает, людей обижает, не слышит их, то, соответственно, мы здесь подключаемся и проводим работу вплоть до того, что может быть принято решение о лишении лицензии. Позиция такая – если ты готов работать с людьми, то ты должен людей слышать. Если ты не хочешь людей слышать, то, пожалуйста, уходи с этого рынка.

В то же время хотел бы заметить, что большинство руководителей управляющих компаний – нормальные адекватные люди. Однако люди на них жалуются, на их плохую работу. Такие жалобы мне поступают в Instagram. Но в ходе проверки выясняется, что в журнале нет заявки от жителей, поэтому проблема не решается. А если бы она была, то, как заверили меня руководители управляющих компаний, все бы решалось.

- А это не может быть простой отмазкой?

- Я выборочно проверял, требовал у руководителей управляющих организаций журналы заявок.

- Но люди звонят, называют проблему, а им не помогают…

- Это плохая работа оператора, который нигнорирует и не фиксирует жалобы псковичей. Такая работа накладывает негатив в целом на всю организацию. Подобная ситуация не допустима. Руководители управляющих компаний среди своих сотрудников должны провести обучение работе с населением.

Модернизация – залог успеха

- В каких муниципалитетах Псковской области в этом году будут модернизированы котельные? Какие изменения в этой сфере будут происходить?

- В прошлом году нам одобрили шесть заявок в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Объём поддержки Фонда с 2019 по 2021 составил 620 млн рублей, а общая стоимость мероприятий – 1 млрд 40 млн. Здесь речь идет не только о тепле, но и об очистных сооружениях, канализации.

В частности, работа по перекладыванию канализации была проведена в Пскове в районе перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Также идёт большая работа по главной канализационной насосной станции. Там, правда, на три года растянуты мероприятия, но и цена большая – 118 млн рублей. Предусмотрена замена насосного оборудования, двигателей как раз-таки для уменьшения потребления электроэнергии. Насосы там изношены, они никогда не менялись с момент изготовления - с 1970-х годов.

По теплоснабжению у нас будет девять мероприятий: это и перекладка теплотрасс, и реконструкция котельных. На одной котельной для лучшего соблюдения температурного режима уже установили автоматику, которой там никогда не было. Чтобы не человек «краники крутил», а автоматика, компьютеры все это делали.

Сейчас еще начали достаточно большую работу в Великих Луках по отоплению и канализации. Также в Острове отремонтируют центральную котельную. И ещё один проект, который не самый большой по деньгам, но интересный в плане взаимодействия - в Гдовском районе. Нам необходимо там построить школу. Раньше её не могли построить из-за того, что у котельной не хватало тепловой мощности для школы. А без отопления школу строить нельзя. И это был камень преткновения на протяжении многих лет. Концессионер, который в Гдове работает, согласился поучаствовать в этом проекте. Они вкладывают свои деньги и деньги Фонда, чтобы выполнить работы по модернизации котельной для увеличения её мощности. В этом году работы полностью завершатся.

В этом году также должны закончить работы в Острове, часть объектов по Пскову. По остальным муниципалитетам точечные локальные работы идут. Конкретную сумму, сколько было потрачено на модернизацию котельных, мы сможем озвучить ориентировочно в августе.

- Больше 1 млрд рублей средств – много на три года. Означает ли это, что Псковская область не будет посылать других заявок в Фонд содействия реформированию ЖКХ?

- У нас и сейчас эта работа ведется. Более того, есть 185 Федеральный закон и в нем четко указано, что Фонд может предоставить помощь субъекту не более чем на 1 млрд. Мы в прошлом году очень хороший рывок сделали, как сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников «псковский рывок», и получается 60% от этой суммы мы освоили уже. У нас осталось где-то 380 млн, что тоже немало. Мы уже обратились в Фонд с просьбой, чтобы в случае поступления от нас заявок, нам увеличили объем выделяемых средств. Для нас это хорошая возможность серьезно и глубоко модернизировать нашу коммунальную инфраструктуру.

Этот вопрос мы прорабатываем с Фондом, но параллельно у нас также готовится ещё несколько заявок по канализации. В Псковской области порядка 49 очистных сооружений, которые находятся в муниципальной собственности. Практически все они достаточно старые и давно не модернизировались. И мы сейчас хотим с помощью Фонда реконструировать большинство очистных сооружений. У нас, в принципе, для этого всё есть: специалисты, желание. Мы сейчас с муниципалитетами прорабатываем вопрос, чтобы они профинансировали стоимость разработки проектно-сметной документации.

- Сколько по времени займет этот подготовительный период?

- У нас уже недавно состоялся конкурс на модернизацию Пушкиногорских очистных сооружений. Проект достаточно большой, готовились мы к нему около трех месяцев: изыскательские работы, проведение конкурса. Это достаточно длительная процедура. Плюс мы не должны забывать, что у нас параллельно реализуются нацпроекты, и идет социально-экономическое развитие. У нас сейчас достаточно большой блок работы и все региональные комитеты действительно загружены работой. Мы очень хорошей командой идем – вперед, качественно. Такой темп набрали быстро благодаря губернатору Михаилу Ведерникову.

- Пока он на «дистанционке» вы не расслабились?

- Нет. Михаил Ведерников постоянно, ежесуточно на связи. Сообщения, доклады, решения. Темп работы, конечно, у него - можно только позавидовать.

Ганзейская штукатурка

- Вопрос от читателей Псковского агентства информации. В Пскове к Ганзейским дням проводился ремонт фасада на доме №12 на улице Горького и осенью 2019 года на той же улице ремонтировался дом №24. Однако штукатурка этих домов уже осыпается. Использовались ли средства Фонда капремонта, кто следит за гарантией конкретно на эти дома и вообще в целом в регионе?

- Я сейчас не готов ответить на деньги ли это Фонда капитального ремонта Псковской области было сделано. Но, думаю, что да. Обязательно дам полноценный ответ, как разберусь.

В то же время, я частично могу ответить на вопрос. Во-первых, гарантия на любые виды работ есть. Это обязательное условие любого контракта. Во-вторых, если после проведения работ возникли какие-то проблемы, то у меня большая просьба к жителям: все свои обращения, претензии направляйте в Фонд капремонта. Он обязан провести работу с подрядной организацией, которая должна все это устранить.

В случае, если нет никакой реакции, то жителям следует обращаться к нам в комитет либо лично ко мне в Instagram. Пишите мне. Я буду лично контролировать эти вещи. Мы большие силы прикладываем, чтобы собрать деньги, разработать проекты и провести конкурсы, а потом из-за нерадивой работы подрядчика весь эффект от нашей работы, которую мы качественно провели, просто-напросто теряется.

Плотное взаимодействие

- А как вы взаимодействуете с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области?

- У нас очень плотное взаимодействие с Борисом Елкином [руководителем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству - ПАИ]. Мы уже шутим между собой, что на всех заседаниях областного Собрания, на совещаниях на фотографиях: «где Елкин, там Грахов, а где Грахов, там Елкин». Но на самом деле у нас очень плотное взаимодействие, потому что в целом наши сферы очень пересекаются. У меня – перекладки сетей, у него – ремонт дорог. Мы с ним стараемся сейчас сделать так, чтобы трубы меняли до того, как поменяют асфальт, для этого синхронизируем графики.

Мусорные войны

- Закончились ли «мусорные баталии» в Псковской области? В каких муниципалитетах, на ваш взгляд, у регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром» есть проблемы, и в чем они заключаются?

- На одной из сессии Псковского областного Собрания один из депутатов меня спросил: «Как вы оцениваете работу регоператора?» Я тогда отметил, что «удовлетворительно» и тут понеслось… Но суть не в этом, а в том, что я не поменял сегодня своего мнения. Я не могу сказать, что работа регоператора отличная, потому что есть жалобы людей, но я не могут также сказать, что она плохая. По данным публично-правовой компании «Российский экологический оператор» [организации которая осуществляет федеральный мониторинг мусорной реформы - ПАИ], примерно 11 региональных операторов в России находятся в неустойчивом финансовом состоянии. То есть они провели мониторинг по всей стране, 11 регоператоров в зоне риска, но наш туда не попадает.

Также хотел бы отметить, что многие почему-то ради красного словца в информационную среду выносят задолженности. Но нужно понимать, что работа любой организации, особенно, которая работает с населением, всегда связана с задолженностями. Если этого нет, то организация не работает: у нее всегда есть долг, и ей всегда должны. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация.

У нас сейчас на согласовании госзакупка по корректировке территориальной схемы размещения ТКО. Также сейчас разрабатываются проекты в трех районах по рекультивации полигонов, на которые по решению суда запрещено вывозить мусор. Псковская городская свалка тоже сейчас будет рекультивирована, проект уже находится на государственной экспертизе.

Кроме того, для раздельного сбора мусора компания «Экопром» действительно расставляет сетчатые контейнеры, и их количество с момента появления регоператора увеличилось в полтора раза.

Работа идет, она небыстрая, потому что во многих регионах люди просто никогда не видели мусорные машины. Сейчас это для них в порядке вещей, поставить пакет с отходами в мусорный контейнер, который стоит в селе, а не выбросить куда-то в ближайший лес, как это было раньше. Это уже становится нормой, народ к этому привыкает, и количество жалоб по мусорной теме сокращается. Именно поэтому я говорю, что работа регоператора «удовлетворительная».

Хотел бы попросить всех жителей Псковской области, если вам что-то нужно от регопертаора: поставить дополнительные контейнеры, увеличить количество вывоза мусора, то есть два варианта: обратится к главе района, волости или в «Экопром». Правда, есть ещё третий, крайний вариант – если не те и другие не отреагировали, то обращайтесь ко мне в Instagram или в наш комитет. А мы уже разберемся и примем меры.

Большая стройка

- Как сейчас идут строительные работы на стадионе «Машиностроитель», есть ли отставание от графика?

- Если сказать одним словом, то строится, работы ведутся. Хотелось бы побыстрее – да. Целесообразно это в настоящий момент – думаю, что нет.

Что касается сроков ввода в эксплуатацию стадиона, есть очень много форс-мажорных ситуаций. Стадион «Машиностроитель» - один из самых сложных технических объектов, который в настоящий момент строится в Псковской области. Проектная документация была подвергнута достаточно серьезным изменениям и поэтому было принято решение сделать только один этап, а не два. Очень большая работа была проведена городской администрацией, подрядчиком. Мы надеемся построить объект на десятилетия, а то и на века. Постараемся завершить «Машиностроитель» к августу.