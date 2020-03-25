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Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом ввели в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Согласно изменениям, до 12 апреля приостанавливается деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов, а также фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций. «При этом допускаются тренировки на свежем воздухе с числом участников не более 15 человек», – пояснил губернатор.

  • Внесение изменений в указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»
    Фото: Администрация Псковской области
  • Внесение изменений в указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»
    Фото: Администрация Псковской области
  • Внесение изменений в указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»
    Фото: Администрация Псковской области
  • Внесение изменений в указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»
    Фото: Администрация Псковской области

Также всем гражданам старше 65 лет до 12 апреля рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Помощь можно получить у волонтеров, а организацией взаимодействия займутся начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и областной комитет по социальной защите.

«На период карантина будет приостановлено действие льготных проездных билетов для студентов и школьников», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что в целях реализации мер поддержки, озвученных президентом России, до 1 апреля передадут в Федеральную налоговую службу всю информацию о семьях с детьми, рождённым после 1 января 2013 года. «Сразу исключим любые задержки с нашей стороны», – подчеркнул он.

Кроме этого,  дезинфекция общественного транспорта будет осуществляться не реже двух раз в смену.

«Ситуация остаётся под контролем, но мировой опыт однозначно показывает, что шутить с этой темой не стоит. Завтра отдельно обновим официальную статистику, но предполагаю, что количество заражённых в Псковской области будет 6. Будьте внимательны и постарайтесь ограничить социальные контакты», – добавил Михаил Ведерников.

Указ вступает в силу с 26 марта.

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