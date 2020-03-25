Новые меры по борьбе с коронавирусом ввели в Псковской области

23:50, 25 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Согласно изменениям, до 12 апреля приостанавливается деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов, а также фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций. «При этом допускаются тренировки на свежем воздухе с числом участников не более 15 человек», – пояснил губернатор.



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области







Также всем гражданам старше 65 лет до 12 апреля рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Помощь можно получить у волонтеров, а организацией взаимодействия займутся начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и областной комитет по социальной защите.

«На период карантина будет приостановлено действие льготных проездных билетов для студентов и школьников», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что в целях реализации мер поддержки, озвученных президентом России, до 1 апреля передадут в Федеральную налоговую службу всю информацию о семьях с детьми, рождённым после 1 января 2013 года. «Сразу исключим любые задержки с нашей стороны», – подчеркнул он.

Кроме этого, дезинфекция общественного транспорта будет осуществляться не реже двух раз в смену.

«Ситуация остаётся под контролем, но мировой опыт однозначно показывает, что шутить с этой темой не стоит. Завтра отдельно обновим официальную статистику, но предполагаю, что количество заражённых в Псковской области будет 6. Будьте внимательны и постарайтесь ограничить социальные контакты», – добавил Михаил Ведерников.

Указ вступает в силу с 26 марта.