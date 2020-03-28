С 28 марта Госавтоинспекция Псковской области переходит на особый режим работы

18:35, 27 марта 2020, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области с 28 марта переходит на особый режим работы: большая часть процедур будет осуществляться по предварительной записи. Подробности рассказали Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через единый портал госуслуг.

Кроме того, сокращается количество одновременно сдающих экзамены в составе учебных групп. Графики проведения испытаний будут скорректированы.

Режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений не меняется, осуществляется по ранее установленному графику, который вы можете найти на официальном сайте УМВД России по Псковской области, региональной странице сайта ГУОБДД МВД России.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску автомобилей к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи. В Пскове – по телефону 8 (8112) 29-25-81, в Великих Луках – по телефону 8 (81153) 7-17-45.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде осуществляется в прежнем порядке (через электронные адреса: в Пскове – pskovgbo@mvd.ru и Великих Луках – vlukigbo@mvd.ru).

Подать жалобу, обращение на вынесенное постановление об административном правонарушении, зафиксированном камерами можно через официальный сайт ГУОБДД МВД России, по почте и при личном посещения подразделения Госавтоинспекции.