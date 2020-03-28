Вице-губенатор Василий Осипов в эфире ПАИ-live расскажет о мерах профилактики на транспорте

21:34, 27 марта 2020, ПАИ

Гостем эфира ПАИ-live в понедельник 30 марта станет заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

С вице-губернатором мы обсудим меры профилактики по нераспространению коронавируса, которые предпринимаются в общественном транспорте Псковской области. Кроме того, темой разговора станет приостановка действия льготных школьных и студенческих проездных.

Тремя указами губернатор Псковской области обозначил перечень мер и действий по профилактике и борьбе с коронавирусом, часть поручений были даны им заместителю губернатора Василию Осипову.